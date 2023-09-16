ماهر همام يطرح سؤالا للجماهير عقب خسارة الأهلي لـ لقب السوبر الإفريقي

وجه ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، أمس، بهدف دون رد، على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، وضياع لقب بطولة السوبر الإفريقي.

وكتب ماهر همام، عبر حسابه على “فيس بوك”: "من وجهة نظرك.. إهي أسباب خسارة الأهلي للسوبر الإفريقي".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ويضرب النادي الأهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.