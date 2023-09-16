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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبق مكرونة بالطماطم ينهي حياة شاب عشريني.. لهذا السبب

مكرونة بالطماطم
مكرونة بالطماطم

توفي شاب يبلغ من العمر 20 عاما  في سريره بعد عدة ساعات من تناوله طبق مكرونة بالطماطم.

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وكان الشاب قد أعد طبق المعكرونة قبل 5 أيام وتركه في المطبخ خارج الثلاجة، وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الوجبة في الميكرويف قبل الخروج لممارسة الرياضة.


وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية" أن الشاب غادر المنزل لممارسة الرياضة، بعد تناول الطعام مباشرة، إلا أنه عاد بعد 30 دقيقة بسبب شعوره بالصداع وآلام البطن والغثيان، وتقيأ بعد وصوله لعدة ساعات، ثم أصيب بنوبتين من الإسهال المائي في منتصف الليل.

وأوضحت الصحيفة  أن الشاب لم يتناول أي دواء، ولم يشرب شيئًا سوى الماء، وأثبت الفحص الذي أجري له بعد الوفاة، أنه فارق الحياة في الساعة 4 صباحًا، نتيجة تسممه غذائيًا ببكتيريا العصوية الشمعية، التي عثر عليها في بقايا وجبة المكرونة.

شاب مكرونة طبق مكرونة بالطماطم

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