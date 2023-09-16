عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ندى بسيوني تفتح النار على إدارة الأهلي عقب خسارة السوبر الإفريقي

ندى بسيوني
ندى بسيوني

ألقت الفنانة ندى بسيوني، باللوم، على إدارة الأهلي، في خسارة بطولة كأس السوبر الأفريقي أمس الجمعة؛ وذلك بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة في النادي.

وكتبت ندى بسيوني، عبر حسابها على “إكس”: "عرفتوا قيمة سيد عبد الحفيظ ع الخط، وإنه بأسلوبه كان بيقدر يضغط ويوقف أي مهازل بتحصل؟.. قولنا 100 مرة احنا بنلعب في أجواء غير مثالية لا مكان فيها للطيبين المستسلمين".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ويضرب النادي الأهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

ترشيحاتنا

كسر حاجز الـ 1500 جنيه| الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

دعاء استقبال شهر ربيع الأول.. 10 كلمات تفتح أبواب الخيرات و110 أدعية لا ترد

زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاذفات قنابل نووية وصواريخ روسية تفوق سرعة الصوت

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

بعد إلغاء تعيين مفتشي الوكالة.. إيران ترد على اتهامات الطاقة الذرية

الجثث بدأت تتحلل.. المسماري: الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة بدرنة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ