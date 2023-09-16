ندى بسيوني تفتح النار على إدارة الأهلي عقب خسارة السوبر الإفريقي

ألقت الفنانة ندى بسيوني، باللوم، على إدارة الأهلي، في خسارة بطولة كأس السوبر الأفريقي أمس الجمعة؛ وذلك بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة في النادي.

وكتبت ندى بسيوني، عبر حسابها على “إكس”: "عرفتوا قيمة سيد عبد الحفيظ ع الخط، وإنه بأسلوبه كان بيقدر يضغط ويوقف أي مهازل بتحصل؟.. قولنا 100 مرة احنا بنلعب في أجواء غير مثالية لا مكان فيها للطيبين المستسلمين".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ويضرب النادي الأهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.