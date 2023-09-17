ماذا يحدث حال تواجد المراكب خارج المياه الإقليمية دون تصريح؟.. القانون يجيب

وضع قانون تنمية البحيرات عقوبات رادعة حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع.

ونصت المادة (44) من قانون تنمية البحيرات على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.

ويعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي استهدفت حماية البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما وفر قانون تنمية البحيرات العديد من المزايا فى المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 43.