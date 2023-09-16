هيئة التعمير والتنمية الزراعية تعلن موعد تطبيق قرار إعفاء المتعثرين من الفوائد والغرامات

علق محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية على قرار الرئيس السيسي بـ إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بحد أقصى نهاية 2024.

وقال محمد الشحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القيادة السياسية تهتم بالفلاح المصري ".

وأضاف محمد الشحات:" الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة، ومنها إعفاء المتعاملين مع هيئة التعمير من غرامات وفوائد الأقساط تأخير سداد الأقساط المستحقة والتي تقدر بـ نصف مليار جنيه ".

وتابع محمد الشحات:" سيتم إسقاط الفوائد والغرامات على المتعثرين بناء على توجيهات الرئيس السيسي اليوم"، مضيفا:" 80 ألف مواطن مستفيد من توجيهات الرئيس السيسي بشأن المتعثرين".

وأكمل محمد الشحات:" سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقرار الرئيس السيسي غدا، ويتم البدء في تطبيق القرار فعليا".