ننشر تفاصيل خطة التعليم لتوظيف الميتافيرس في المناهج الدراسية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توظيف الميتافيرس في المناهج الدراسية المختلفة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية توظيف الميتافيرس في المناهج الدراسية المختلفة، حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:

من أمثلة توظيف الميتافيرس في المناهج الدراسية ، أنه في مادة التاريخ مثلا سيستطيع الطلاب من خلال هذه التقنية الذهاب إلى أي حقبة تاريخية والعيش بها، ومعاصرة تفاصيلها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع توظيف الميتافيرس في الجغرافيا سوف يمكن للطلاب استكشاف النظام الشمسي وطبقات الأرض المختلفة والأبراج وغيرها، من خلال التجربة البصرية الواقعية، التي تقدمها تقنية الميتافيرس".

تعلُّم أكثر تفاعلية بفضل الميتافيرس

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من خلال الميتافيرس ، يمكن للطلاب القيام برحلة افتراضية إلى أي معالم سياحية، أو السير على سطح المريخ، أو حضور مباراة في دولة أخرى، كل ذلك وهم في فصولهم الدراسية أو منازلهم، وبالتالي تصبح عملية التعلم أكثر تفاعلية بفضل الميتافيرس، فلا يكون الطالب متلقيا سلبيًا للمعلومات، بل سيصبح مشاركا نشطا في عملية التعلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن استخدام تقنية الميتافيرس في العلوم تيسر إجراء الأنشطة المختبرية، مما يسمح للطلاب بإعداد التجارب المختلفة بشكل افتراضي.

وأشار إلى أنه في الفن يمكن للطلاب تحليل اللوحات التي رسمها الفنانون المشهورون عن قرب، والشعور بالإلهام؛ لإخراج أعمالهم الفنية بصورة رقمية.

فى الأدب .. فقال وزير التربية والتعليم، إنه يمكن للطلاب العيش داخل الرواية ومعايشة أحداثها، وهو ما يساعد في فهم القصة والتفاعل مع الشخصيات بشكل أفضل.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قطاع التعليم شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من التطورات والتغيرات نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يوما بعد يوم، بما في ذلك استخدام تقنية الميتافيرس في التعليم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن هذه التقنية لها دور كبير في قطاع التعليم، حيث تساهم في تعزيز التجارب التعليمية من خلال خلق بيئة افتراضية يمكن من خلالها لجميع أطراف العملية التعليمية التواصل والتفاعل بشكل أفضل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وجود الميتافيرس سيزيد من التفاعلية أكثر فى التعليم، وسيزيد من أنسنة التعليم.