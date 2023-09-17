ضرب مضيفة الطيران وحاول فتح باب الطائرة.. حادث غريب أثناء رحلة جوية

يستمتع البعض بالسفر بالطائرة من مكان إلى آخر، بينما شهدت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية واقعة غريبة على إحدى طائراتها، حيث حاول راكب فتح باب الطائرة.

شوهد الراكب، الذي كان في الدرجة الأولى، وهو يهاجم سلة الوجبات الخفيفة بصورة غريبة أثناء رحلة الطائرة يوم الجمعة الماضي، من أتلانتا إلى سياتل.



وأكد راكب كان على متن الطائرة، أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد أبواب الطائرة، مشيرًا إلى أنه أيضًا هاجم مضيفة قبل أن يتم تقييده.

وأضاف الراكب: «الخبر السار أن الجميع في الدرجة الأولى وقفوا للمساعدة على إيقاف الرجل، لقد ضرب مضيفة طيران، وتم تقييده».

وتابع: «لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مختلًا عقليًا»، لافتًا إلى أنه لم يتم تحويل مسار الطائرة.

وأوضح راكب آخر، أن الرجل كان يحاول محاربة الجميع، مؤكدًا أنه كان لا بد من تثبيته حتى هبوط الطائرة بسلام.

ونوَّه الراكب، الذي وثَّق الواقعة المثيرة للجدل بمقطع فيديو على «إنستجرام»، بأنه قفز من مقعده وعرض مساعدته أثناء قيام الرجل بالتصرفات المريبة.

من جانبها، أكدت شركة «دلتا إيرلاينز» الواقعة، واصفةً الراكب بأنه «عميل جامح».

وقال متحدث باسم الشركة: «أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك حادث يتعلق بعميل جامح على (DL316) يوم الجمعة الماضي».

وأضاف: «لا نتسامح مطلقًا مع أي سلوك غير منضبط على متن طائراتنا، خاصة تجاه موظفينا وعملائنا».