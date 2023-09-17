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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت واقفة في البلكونة.. التصريح بدفن جثة ضحية عقار العمرانية المنهار

صدى البلد

صرَّحت نيابة العمرانية بدفن جثة فتاة، سقطت أجزاء من عقار العمرانية المنهار عليها، ما تسبب في مصرعها، وقررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع حادث انهيار عقار العمرانية، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وانهار فجر اليوم، الأحد، عقار مكون من 4 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض. 

 

انهيار عقار 

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبوراضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين. 

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

وتبيَّن بالفحص انهيار عقار مكون من 4 طوابق خالٍ من السكان، وسقط على العقار المجاور له، ما أسفر عن انهيار شرفتين منه، وإصابة فتاة تُدعى آمال خالد يونس، 18 سنة، تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور، ونقلت إلى مستشفى "أم المصريين" للعلاج، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها. 

مدير الأمن في موقع الانهيار 

وانتقل اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجميع قيادات المديرية، كما انتقل اللواء أحمد جلال طنطاوي، رئيس حي العمرانية، وعدد من القيادات بالحي. 

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور، لرفع الأنقاض.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار.

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