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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز إصلاح وتأهيل بمدينة برج العرب

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والذى يحمل رقم 1776لسنة 2023، بشأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بمدينة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية.

القرار جاء بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية .

ونصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ مركز إصلاح جغرافي بمدينة برج العرب، ويشمل نطاق اختصاصه دائرة مديرية أمن الإسكندرية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه في المادة السابقة الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة 2 من القـانون. 

الإصلاح والتأهيل التأهيل المجتمعى برج العرب جريدة الرسمية قرار وزير الداخلية

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