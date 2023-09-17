كاتب صحفي: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة أمس للمصريين والعالم| فيديو

قال أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، إن الرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة أمس للمصريين والعالم، ومنها: أن الرئيس يقدر حجم المعاناة التي يواجهها المواطن المصري والأسرة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وفق التحديات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي سواء توترات جيوسياسية أو الأزمات المتلاحقة بسبب جائحة كورونا وغيرها من الأزمات الدولية.

الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أحمد يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية والبناء موجود في كل أنحاء مصر، والصعيد على رأس أولويات أجندة التنمية وأجندة العمل الوطني، وأيضًا الفئات الاجتماعية المستهدفة من القرارات التي أطلقها الرئيس أمس.

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وممتد حتى الآن، والتي تحملها الشعب المصري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة المصرية لما كان من الممكن الصمود أمام الأزمات العاتية التي يواجهها العالم خلال آخر ثلاث سنوات.