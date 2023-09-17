شاهد | تحطم طائرة ركاب ووفاة جميع من عليها بهذه الدولة

أفادت تقارير إعلامية ، أن حادث تحطم طائرة مرعب وقع في البرازيل أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ 14 الذين كانوا على متنها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، من المفهوم أن الطائرة، التي يُعتقد أنها من طراز Embraer EMB-110P1، كانت تنقل سياحًا من الولايات المتحدة إلى منطقة بارسيلوس في أمازوناس عندما تم إسقاطها بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (السبت 16 سبتمبر).

وقال متحدث باسم مجلس مدينة بارسيلوس إن 12 راكبا قتلوا، بالإضافة إلى الطيار ومساعده.

وفي الوقت نفسه، قال حاكم ولاية أمازوناس، ويلسون ليما، إن الطائرة أقلعت من ماناوس متجهة إلى مارسيلوس، على بعد حوالي 400 كيلومتر من موقع التحطم.

وأصدر سكرتير الدفاع المدني في أمازوناس بيانا أكد فيه وقوع المأساة، وقال إنه تم إرسال فريق استجابة إلى مكان الحادث.

وتظهر اللقطات التي تم التقاطها في موقع التحطم الطائرة وقد تحطمت بينما كان المستجيبون يراقبون مكان الحادث.

ونشرت إحدى وسائل الإعلام البرازيلية المقطع على موقع X: "تسجيل مرئي لحادث جوي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا في بلدية بارسيلوس، في أمازوناس، يتعلق بطائرة خاصة من طراز EMBRAER EMB-110P1 (مسجلة PT-SOG) مملوكة لشركة تاكسي جوي". شركة.