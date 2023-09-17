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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحضور المفتى.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوى

الدكتور شوفى علام
الدكتور شوفى علام

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى حاضر فيها فضيلة الدكتور/ شوقى علام - مفتى الديار المصرية ، بعنوان (الإحتفال بالمولد النبوى الشريف - دروس وعبر).

 ودارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة قبل بعثتة كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التى مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على إتباعها والإقتداء بها.

وفى ختام الندوة أجاب  مفتى الجمهورية على بعض الأسئلة فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الجانب المعرفى والثقافى لأعضاء هيئة الشرطة.


 

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اكاديمية الشرطة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الدكتور شوقي علام هيئة الشرطة دار الإفتاء المصرية

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