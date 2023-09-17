شرقاوي خطف ابن خاله ورماه فى الترعة ورجع يدور عليه.. تفاصيل جريمة الزقازيق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (تباع على سيارة ، وزوجته - مقيمان دائرة المركز) بغياب طفلهما عن مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل خالة الطفل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته قرر بقيامه بإختطاف الطفل لمساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى ، حيث إصطحب الطفل بتاريخ الواقعة بالدراجة النارية خاصته "بدون لوحات معدنية " وتوجه به لخارج القرية وخشية إفتضاح أمره فقام بالتخلص منه وإلقائه بأحد المجارى المائية وعاد لمشاركة أهلية الطفل فى البحث عنه.. كما أرشد عن ( مكان الجثة ، والدراجة النارية المستخدمة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.