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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرقاوي خطف ابن خاله ورماه فى الترعة ورجع يدور عليه.. تفاصيل جريمة الزقازيق

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (تباع على سيارة ، وزوجته - مقيمان دائرة المركز) بغياب طفلهما عن مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل خالة الطفل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز). 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته قرر بقيامه بإختطاف الطفل لمساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى ، حيث إصطحب الطفل بتاريخ الواقعة بالدراجة النارية خاصته "بدون لوحات معدنية " وتوجه به لخارج القرية وخشية إفتضاح أمره فقام بالتخلص منه وإلقائه بأحد المجارى المائية وعاد لمشاركة أهلية الطفل فى البحث عنه.. كما أرشد عن ( مكان الجثة ، والدراجة النارية المستخدمة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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