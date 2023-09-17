بعد أزمة المهاجرين في إيطاليا.. دعوة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لدول التكتل|صور

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، دول الاتحاد لاستضافة عدد من المهاجرين وصلوا إلى إيطاليا.

ووصلت أورسولا فون دير لايين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد إلى لامبيدوسا حيث يتواصل تدفق المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة، قبل نقلهم الى جزيرة صقلية والبرّ الأوروبي.

وقالت أورسولا عبر حسابها على منصة “إكس”: “جئت لأقول لكم جميعا: الهجرة هي التحدي الأوروبي وهذا يتطلب حلاً أوروبيًا.. إن الإجراءات الملموسة هي التي ستحدث التغيير على أرض الواقع.. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا من خلال التضامن والوحدة”.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية مع ميلوني الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام القليلة الماضية، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، تعهدت ميلوني أمام هؤلاء بـ"القيام بكل ما يمكننا فعله"، مضيفة "كما العادة، سآخذ المسؤولية على عاتقي".

وانتقلت فون دير لايين وميلوني إلى ميناء لامبيدوسا حيث رست عشرات المراكب الصغيرة التي ينتقل على متنها طالبو اللجوء، وتنطلق غالبيتها من السواحل التونسية غير البعيدة.

وقال الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا "ثمة نحو 1500 شخص هذا الصباح" في المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص فقط.

وتحدث عن "عمليات نقل مقررة خلال النهار" الى صقلية والبرّ الأوروبي.

ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعد ما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشكّل أزمة الهجرة هذه محور جهود دبلوماسية مكثّفة منذ ثلاثة أيام.