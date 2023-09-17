القبض على عاطل مطلوب لتنفيذ حكم بالإعدام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية جنايات بتهمة (قتل عمد) والمقضى عليه فيها غيابى " بالإعدام".

كما تم (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 13 سنة ، وكفالات مالية وهارب من المراقبة الحتمية فى قضية "قتل عمد".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.