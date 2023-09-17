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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تقدم مقترحًا لحل المشاكل بين تركيا وسوريا.. تفاصيل

علم إيران
علم إيران

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن السلطات السورية أبلغت طهران بأن لديها الإمكانيات اللازمة لضمان أمن الحدود المشتركة مع تركيا، مؤكدًا أن بلاده طرحت فكرة أن تتفق أنقرة ودمشق على سحب القوات العسكرية التركية من الأراضي السورية.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال حسين عبداللهيان: "لقد قدمنا مقترحًا لكل من ‫دمشق وأنقرة يقضى بأن تتعهد ‫تركيا أولاً بإخراج قواتها العسكرية من سوريا، وثانيًا بأن تتعهد سوريا بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، كشف في وقت سابق،  أن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية: "نحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، ونأمل أن تثمر الجهود الحالية عن تحسين العلاقات بين الدولتين. السيادة الوطنية السورية ووحدة أراضي هذا البلد قضية أساسية لنا".

وأضاف المسئول الإيراني: "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا".

وشدد كنعاني علي ضرورة خروج القوات الأجنبية  دون تدخل خارجي في سوريا.

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