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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك خلال الزيارة التى قامت بها  رئيسة المجلس إلى محافظة أسيوط لتفقد مجموعة من الأنشطة التى ينفذها المجلس بالمحافظة في ضوء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وحملة " بلدى أمانه " ، يرافقها كل من  النائبة سناء السعيد والمهندس عمرو سليمان عضوي المجلس وفردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم  المتحدة للمرأة.
  

تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها  في كافة المجالات والمساندة لوصولها لكافة المواقع القيادية مشيرة الى أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني وحق أساسي لها. 
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كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير الى اللواء عصام سعد على مجهوداته وإيمانه بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المنتظر لرعاية المحافظ  لبرنامج نورة لتمكين الفتيات بتخريج أول دفعة من الفتيات على مستوى جمهورية مصر العربية من قلب الصعيد بمحافظة أسيوط. ‏
           

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بوصول مشروع تحويشة( مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي) الى القرى المختلفة بمحافظات حياة كريمة  مثل قرى مركز ساحل سليم ، مشيرة أن السيدات بالقرى يستطعن أن يدخرن أموالهن  بطريقة إليكترونية من خلال تطبيق تحويشة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة  بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية.

  
كما أكدت  سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية.
 

ومن جانبه تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخالص  الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها  لزيارة المحافظة الأمر الذي يعطى الدافع القوي لتسخير المجهودات لخدمة قضايا المرأة.

 

وأشار إلى أن ملف  التمكين الاقتصادي للمرأة  والحفاظ على الحرف التراثية يأتي ضمن أولويات المحافظة حيث تقوم المحافظة بإقامة المعارض لتوفير التسويق المناسب لمنتجات السيدات و ومؤكدا على أهمية هذا الملف للحد من ظاهرة الزواج المبكر وحل مشكلة القضية السكانية كما أشار إلى مجموعة من الخدمات المقدمة فى قرى حياه كريمة ، لافتاً أن المحافظة بصدد الإنتهاء من مركز كبير للحرف اليدوية التابعة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم.

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