الواد ضيع الفلوس.. عامل يصيب نجله بسحجات وكدمات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله (سن 10) وإحداث إصابات بالغه به.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بالتضرر من شقيقها (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى على نجله وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة ، لتسببه فى ضياع مبلغ مالى من المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.