ضبط قضايا مخدرات وسلاح في حملات أمنية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا مخدرات "إتجار".. ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو - كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (686) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (6) قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح.. ضُبط خلالهم (9 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 12 كيلو جراما من مخدر البانجو – 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6) متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .