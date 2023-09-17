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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتمالات الأولية لسبب سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية

صدى البلد

قالت القوات الجوية الإيطالية إنها تحقق فيما إذا كانت طائرة تابعة لفريقها الإستعراضي قد اصطدمت بالطيور قبل تحطمها بالقرب من المطار، مما أسفر عن مقتل طفلة على الأرض.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، كانت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تسافر مع عائلتها في سيارة بالقرب من محيط المطار بالقرب من مدينة تورينو الشمالية، ضحية لتحطم الطائرة بعد ظهر السبت، واشتعلت فيها النيران واصطدمت بسياج المطار.

قال مسؤولو المستشفى إن والدة الفتاة وشقيقها الأكبر ظلا في المستشفى لتلقي العلاج من الحروق بينما خرج الأب يوم الأحد.

يُظهر مقطع الفيديو الخاص بالتحطم تسع طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف V، قبل أن تسقط إحدى الطائرات أسفل الطائرات الأخرى وتتحطم. وفي الفيديو، يمكن رؤية الطيار، الرائد أوسكار ديل دو، وهو يخرج بالمظلة قبل وقت قصير من الاصطدام داخل سياج المطار.

قالت القوات الجوية إن سبب الحادث قيد التحقيق، لكنها أضافت أن إحدى الفرضيات تشير إلى أن الطائرة تعرضت لضربة طائر أثناء الإقلاع. ويحقق المدعون الإيطاليون أيضًا.

كان سرب فريتشي تريكولوري، الفريق الإيطالي الأول من الطيارين الإستعراضيين، يستعد لعرض جوي مقرر عقده يوم الأحد كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس القوات الجوية الإيطالية.

 

في عام 1988، اصطدمت ثلاث طائرات من طراز فريتشي تريكولوري وتحطمت على الأرض أثناء عرض جوي في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا حضره حوالي 300 ألف شخص. توفي الطيارون الثلاثة و 67 شخصًا على الأرض. وأصيب مئات آخرون.

الإيطالية إغلاق المطار طائرة طفلة

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