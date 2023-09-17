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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الخاصة الإيرانية تتعامل مع سجينات أشعلن النار في ملابسهن

صدى البلد

زعم البعض أن القوات الإيرانية قامت بضرب السجينات يوم السبت بعد أن أحرقن ملابسهن لإحياء ذكرى وفاة امرأة شابة في حجز الشرطة.

 

شوهد الدخان يتصاعد من سجن قرجك سيء السمعة في طهران، يوم السبت، بينما تجمع أفراد الأسرة خارج البوابات، متلهفين للحصول على معلومات.

 

قال موقع إيران واير، إن المعتقلين مُنعوا من مغادرة زنازينهم وسمع دوي عشرات الطلقات النارية.

 

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، تسببت مجموعة من النساء المحكوم عليهن بالإعدام في الحريق عن طريق حرق ملابسهن وأسرتهن احتجاجًا على إدارة السجن. يشتهر سجن قرجك بالاكتظاظ وحالته السيئة.

 

قالت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان إن القوات الخاصة دخلت عنبر السجن ضربت المعتقلين وأطلقت الخرطوش.

 

يقال إن بعض الذين شاركوا في الاحتجاج شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في أعقاب وفاة ماهسا أميني.

 

اعتقلت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح وتوفيت لاحقا، مما أثار موجة من الغضب ضد النظام.

 

صادف يوم السبت مرور عام على وفاتها، مما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدن متعددة في جميع أنحاء إيران الغاضبين من قمع الدولة المستمر لحقوق المرأة.

 

ووقعت العديد من الاعتقالات في المناطق الكردية في إيران، حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة خلال الذكرى السنوية لقمع أي مظاهرات حاشدة.

 

القوات الإيرانية السجينات ذكرى وفاة مقتل مهسا اميني

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