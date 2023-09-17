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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات انتقامية.. كوريا الجنوبية تهدد بإنهاء نظام بيونج يانج

كوريا الجنوبية والشمالية
كوريا الجنوبية والشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، إنه إذا شنت كوريا الشمالية هجوما باستخدام الأسلحة النووية؛ فإن سيول وواشنطن ستتخذان إجراءات انتقامية تؤدي إلى "نهاية النظام" في بيونج يانج.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال يون سيوك يول، إن “السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية اتفقتا على العمل معًا ردًا على أي تهديدات من كوريا الشمالية”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: “لقد أكدت بلداننا أن أي هجوم باستخدام الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية سيواجه برد سريع ومدمر وحاسم سيؤدي إلى نهاية النظام”.

وأضاف: “في المستقبل، سيصبح الردع الأمريكي الموسع نظاما مشتركا تناقش فيه جمهورية كوريا والولايات المتحدة وتقرران وتعملان معا”.

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وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاستخدام كافة الوسائل، بما في ذلك النووية، لحماية كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده للتباحث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسألة إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

الاسلحة النووية سيول واشنطن بيونج يانج كوريا الشمالية

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