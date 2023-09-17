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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل شئ مكلف بإستثناء الجنود.. خسائر روسيا اليومية بسبب الحرب

صدى البلد

يواجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كابوسًا هائلًا، حيث أنفقت روسيا أكثر من 167 مليار دولار على حرب أوكرانيا حتى الآن مع تدمير معدات بقيمة 34 مليار دولار، وفقًا لحسابات جديدة. 

 

وفقا لتقرير لموقع ديلي أكسبريس، في الأشهر التسعة عشر الماضية، أنفق الجيش الروسي ما يقرب من 167.3 مليار دولار على الحرب، مما يعني أن روسيا تنفق حوالي 300 مليون دولار يوميًا وحدها على حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لأرقام جديدة نشرتها مجلة فوربس في أوكرانيا.

 

تستند هذه الأرقام إلى حسابات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم جمعها من البيانات في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 إلى 24 أغسطس 2023.

 

لكن هذا التقدير لا يشمل الإنفاق الدفاعي المستمر غير المرتبط بالعمليات العسكرية، وكذلك الخسائر الاقتصادية للدولة المعتدية.

 

يغطي الإنفاق الكبير فئات مختلفة مثل تمويل العمليات العسكرية، التي كلفت روسيا نحو 51.3 مليار دولار، ورواتب الجنود البالغة 35.1 مليار دولار، بحسب الأرقام.

 

بالإضافة إلى ذلك، هناك نفقات كبيرة لتعويض أسر المتوفين، يبلغ مجموعها 25.6 مليار دولار، ومساعدة الجنود الجرحى، والتي بلغت تكلفتها 21 مليار دولار. وتبلغ تكلفة استبدال المعدات المدمرة أيضًا 34 مليار دولار.

 

بعد الانخفاض السريع في قيمة الروبل، انخفضت تكلفة الجنود الروس لميزانية الاتحاد الروسي بشكل كبير. انخفض العبء المالي المرتبط بالجنود الروس. وفي عام 2022، كانت التكلفة اليومية لكل جندي حوالي 200 دولار، لكنها انخفضت الآن إلى حوالي 120 دولارًا في اليوم.

 

على نحو مماثل، أدى انخفاض قيمة الروبل إلى تضاؤل التعويضات المدفوعة بالدولار الأمريكي. في السابق، وبسعر صرف 60 روبلاً لكل دولار، بلغت تعويضات عائلة الجندي المتوفى في روسيا نحو 110 آلاف دولار. واليوم، انخفض هذا الرقم إلى ما يقرب من 65000 دولار. وبالمثل، شهدت تعويضات الجنود الجرحى انخفاضاً من 45 ألف دولار إلى 27 ألف دولار.

 

لكن مستوى الخسائر الروسية خلال الأشهر الأخيرة ظل أعلى بكثير من العام الماضي، وفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. التكلفة الأكبر التي تكبدها الاتحاد الروسي في حرب أوكرانيا هي الذخيرة والدعم العسكري لجيشه، بقيمة إجمالية بلغت 51.34 مليار دولار.

 

خلال عام ونصف من هذا الصراع الكبير، تم تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار خصيصًا لدعم المدفعية الروسية. علاوة على ذلك، تجاوزت تكاليف الصواريخ التي تم إطلاقها على أوكرانيا الآن مبلغًا كبيرًا قدره 21.1 مليار دولار.

بوتين أوكرانيا 167 مليار دولار أزمة حرب أوكرانيا

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