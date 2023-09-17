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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قرار مصيري .. روسيا وأمريكا على شفا الحرب

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن روسيا ستعتبر أن أمريكا تشن حربا ضدها إذا أرسلت الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وكشف لافروف عن أن حملة واشنطن الضخمة لدعم أوكرانيا بالأسلحة ترقى إلى حرب ضد روسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة أعدت كييف منذ فترة طويلة لهذا الغرض بالذات.

وأشار إلى أن الشائعات حول احتمال إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لتسليم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (أتاكمز)، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، تهدف إلى حشد الرأي العام.

وأوضح أن “هذه المداولات لن تغير حقيقة أنه لسنوات عديدة تم إعداد أوكرانيا للقتال بأيديها وأجسادها من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

واتهم لافروف الولايات المتحدة بالسيطرة على الأعمال العدائية بين كييف وموسكو.

وقال: “إنهم يرسلون الأسلحة والذخيرة والمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية. إنهم يشنون حربا ضدنا”.

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في الأسابيع الأخيرة، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقترب من الموافقة على تسليم “أتاكمز”، التي كانت كييف تطلبها منذ عدة أشهر.

وكانت الولايات المتحدة مترددة في الموافقة على إرسال أنظمة الصواريخ هذه ، بحجة أن الضربات الأوكرانية المحتملة في عمق روسيا يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراع.

كييف أمريكا أوكرانيا موسكو

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