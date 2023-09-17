قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، اليوم الأحد، إن المدن الأوكرانية الكبرى تواجه خطر البقاء بدون ضوء وحرارة إذا لم يتوقف الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف سوسكين: "يمكننا القول أن مدن بأكملها ستكون بدون ضوء، وإذا كانت بدون ضوء، فهذا يعني أنها ستكون بدون ماء، بدون حرارة، وبالتالي بدون صرف صحي. مدن مثل دنيبروبيتروفسك، نيكولاييف، كريفوي روج، خاركيف، وخاصة كييف ولفيف، جميع المدن التي يتم بناء المباني الشاهقة فيها، ستواجه كارثة . لذا استعدوا".

وأوضح أن “التوقعات المخيبة للآمال ترجع إلى عدم وجود سد نوفا كاخوفكا، وبالتالي ستنخفض قدرة جميع المحطات الأخرى”.

وأشار إلى أن أوكرانيا فقدت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى عواقب سلبية في الشتاء.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن التعبئة العامة للأوكرانيين إلى الجبهة تحولت إلى كارثة وطنية في البلاد، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية.

وأضاف أن "الوضع فظيع… إنه ليس فظيعا فحسب، بل إنه مأساوي. إنها كارثة وطنية".

وأوضح سوسكين، أن “الوضع في أوكرانيا قد وصل بالفعل إلى نقطة خطيرة بسبب التعبئة العامة لسكانها في الجيش، الذي يتم إرسال مقاتليه للذبح ضد الجيش الروسي على خط المواجهة”.