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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخفون الحقيقة.. جنرال أمريكي يفضح أكاذيب الغرب بشأن أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن المخابرات الغربية تساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تنفيذ ضربات صاروخية بعيدة المدى.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: "يستخدم الأوكرانيون أنظمة الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية الأمريكية والبريطانية وربما الفرنسية بدون طيار والمأهولة لشن ضربات صاروخية بعيدة المدى".

وأوضح أن “إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخفي هذه المعلومات عن الشعب الأمريكي”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يلعب “لعبة طويلة” في الصراع بأوكرانيا، وينتظر أن يتفاقم الوضع في أوروبا، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف ماكجريجور: "لقد قرر الرئيس بوتين الانتظار. وأعتقد أنه يعتقد حقاً أن الوضع في أوروبا سوف يصبح سيئاً للغاية لدرجة أن حلف شمال الأطلسي سوف ينهار.. وسيقول الأوروبيون ببساطة: لقد اتبعنا أوامرك بأفضل ما نستطيع، يا واشنطن.. نحن نسير على الطريق إلى الجحيم".

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وأشار إلى أن "ألمانيا خضعت بالفعل لتراجع التصنيع".

وأوضح ماكجريجور، أن “القيادة الروسية لا تقوم على الفور بإلقاء جميع قواتها واحتياطياتها في القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية”.

ماكجريجور القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا روسيا

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