قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن التعبئة العامة للأوكرانيين إلى الجبهة تحولت إلى كارثة وطنية في البلاد، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية.

وقال سوسكين: "الوضع فظيع… إنه ليس فظيعا فحسب، بل إنه مأساوي. إنها كارثة وطنية".

وأضاف أن “الوضع في أوكرانيا قد وصل بالفعل إلى نقطة خطيرة بسبب التعبئة العامة لسكانها في الجيش، الذي يتم إرسال مقاتليه للذبح ضد الجيش الروسي على خط المواجهة”.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مواصلة الأعمال القتالية ستؤدي إلى وفاة جزء كبير من القادة العسكريين والمدنيين الأوكرانيين.

وأضاف أن "هناك مجموعة من الناس - هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدوها على مدار عام ونصف وأضفناها للخسائر التي سيتكبدونها خلال عام ونصف المقبلين، فإن هذا يعني أنه لن يتبقى رجال.

وفي غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني نادر جدًا".