عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي للحاخامات الأوكرانيين: نحتاج إلى دعم أكبر من إسرائيل

صدى البلد

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع 32 مبعوثًا من حاباد وحاخامات يمثلون النسيج المتنوع للجاليات اليهودية في البلاد، في تجمع بالغ الأهمية يوم الخميس، وفقا لما نشرته صحيفة جيرسليم بوست. 

 

يمثل هذا الحدث، الذي تم تنظيمه بمناسبة العام اليهودي الجديد، أول تفاعل للرئيس زيلينسكي مع الزعماء اليهود منذ بداية الصراع الذي طال أمده، والذي استمر لما يقرب من 600 يوم.

 

قال الرئيس زيلينسكي للتجمع، "بفضلكم، تزدهر هنا الجالية اليهودية اللامعة، بتاريخها الغني. أنتم تساهمون ليس فقط داخل أوكرانيا ولكن أيضًا خارج حدودها، مما يعود بالنفع على كل من اليهود والسكان على نطاق أوسع".

 

ومع اختتام الاجتماع، أصدر الرئيس زيلينسكي بيانًا حازمًا، أكد فيه: "عشية رأس السنة اليهودية، التقيت بممثلي الجالية اليهودية الأوكرانية والمقاتلين والحاخامات. أشكركم على دعم بلدنا وسعينا لتحقيق السلام. وأضاف: لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال انتصار أوكرانيا. ونحن نؤمن بقدرتنا على استعادة السلام العادل والمنصف لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن". 

 

في بداية التجمع، أعرب زيلينسكي، عن امتنانه العميق للدور المحوري الذي لعبه اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا. وأشاد أيضًا بالالتزام الثابت للمبعوثين الحاخاميين الذين اختاروا البقاء في أوكرانيا ومواصلة عملهم الحاسم، على الرغم من خيار المغادرة.

 

أكد الحاخام مئير ستامبلر، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا، الذي نظم هذا التجمع التاريخي، أن الحاخامات الـ 32 الحاضرين يمثلون أكثر من 200 عائلة من مبعوثي حاباد المقيمين في أوكرانيا.

 

كان من بين المتحدثين الحاخام موشيه أزمان، الذي يمثل حاخامات أوكرانيا، والحاخام يعقوب جان، حاخام أومان. وأعرب الحاخام جان عن امتنانه للرئيس زيلينسكي لتسهيله رحلة الحج السنوية إلى أومان وناشد بشدة تدخله لصالح اليهود العالقين حاليًا على الحدود.

 

وردا على ذلك، أعرب الرئيس زيلينسكي عن أمله في الحصول على "دعم أكبر من إسرائيل"، الأمر الذي من شأنه "تسهيل مهمة أوكرانيا في استيعاب عشرات الآلاف المتوقع أن يزوروا أومان".

زيلينسكي وحاخامات اليهودية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. معاش إضافي للمؤمن عليه طبقا لهذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

تامر أمين يهاجم الغرب بسبب ليبيا : سياستكم منحطة .. فيديو

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

بسبب الفيديو الإباحي | بيان عاجل من ريال مدريد بشأن اتهام لاعبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ