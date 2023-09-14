زيلينسكي للحاخامات الأوكرانيين: نحتاج إلى دعم أكبر من إسرائيل

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع 32 مبعوثًا من حاباد وحاخامات يمثلون النسيج المتنوع للجاليات اليهودية في البلاد، في تجمع بالغ الأهمية يوم الخميس، وفقا لما نشرته صحيفة جيرسليم بوست.

يمثل هذا الحدث، الذي تم تنظيمه بمناسبة العام اليهودي الجديد، أول تفاعل للرئيس زيلينسكي مع الزعماء اليهود منذ بداية الصراع الذي طال أمده، والذي استمر لما يقرب من 600 يوم.

قال الرئيس زيلينسكي للتجمع، "بفضلكم، تزدهر هنا الجالية اليهودية اللامعة، بتاريخها الغني. أنتم تساهمون ليس فقط داخل أوكرانيا ولكن أيضًا خارج حدودها، مما يعود بالنفع على كل من اليهود والسكان على نطاق أوسع".

ومع اختتام الاجتماع، أصدر الرئيس زيلينسكي بيانًا حازمًا، أكد فيه: "عشية رأس السنة اليهودية، التقيت بممثلي الجالية اليهودية الأوكرانية والمقاتلين والحاخامات. أشكركم على دعم بلدنا وسعينا لتحقيق السلام. وأضاف: لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال انتصار أوكرانيا. ونحن نؤمن بقدرتنا على استعادة السلام العادل والمنصف لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

في بداية التجمع، أعرب زيلينسكي، عن امتنانه العميق للدور المحوري الذي لعبه اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا. وأشاد أيضًا بالالتزام الثابت للمبعوثين الحاخاميين الذين اختاروا البقاء في أوكرانيا ومواصلة عملهم الحاسم، على الرغم من خيار المغادرة.

أكد الحاخام مئير ستامبلر، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا، الذي نظم هذا التجمع التاريخي، أن الحاخامات الـ 32 الحاضرين يمثلون أكثر من 200 عائلة من مبعوثي حاباد المقيمين في أوكرانيا.

كان من بين المتحدثين الحاخام موشيه أزمان، الذي يمثل حاخامات أوكرانيا، والحاخام يعقوب جان، حاخام أومان. وأعرب الحاخام جان عن امتنانه للرئيس زيلينسكي لتسهيله رحلة الحج السنوية إلى أومان وناشد بشدة تدخله لصالح اليهود العالقين حاليًا على الحدود.

وردا على ذلك، أعرب الرئيس زيلينسكي عن أمله في الحصول على "دعم أكبر من إسرائيل"، الأمر الذي من شأنه "تسهيل مهمة أوكرانيا في استيعاب عشرات الآلاف المتوقع أن يزوروا أومان".