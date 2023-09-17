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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو عن تهديد أوكرانيا بطرد الروس من القرم: سنقضي على جميع التهديدات

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال عضو مجلس الدوما الروسي عن المنطقة، ليونيد إيفليف، اليوم الأحد، إن تهديدات السلطات الأوكرانية بطرد الروس من شبه جزيرة القرم هي مظهر من مظاهر الفاشية.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، قال إيفليف: "هذه هي الفاشية المطلقة… ستكون شبه جزيرة القرم آمنة تماما عندما يتم القضاء على جميع التهديدات الصادرة عن نظام كييف”.

وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، في مقابلة مع الإذاعة الأوكرانية، إنه سيتعين "إخراج الروس من شبه جزيرة القرم بمساعدة الأسلحة إذا لم يفعلوا ذلك من مفردهم”.

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كما زعم دانيلوف، أن أوكرانيا تشن هجمات صاروخية على شبه الجزيرة، مهددا بمواصلة الهجمات.

شبه جزيرة القرم مجلس الدوما الروسي روسيا أوكرانيا كييف

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