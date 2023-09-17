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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرق إنقاذ ليبية: لدينا حاجة ماسة لعناصر مختصة في انتشال الجثث

ليبيا
ليبيا

قالت فرق إنقاذ في مدينة درنة الليبية، اليوم الأحد، إن لديها حاجة ماسة لعناصر مختصة في انتشال الجثث.

بدورها، أوضحت السلطات الليبية، أنها “أصدرت توجيها بضرورة إنجاز الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة”.

وأضافت: “وجهنا بتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي”.

وكان فريق الطوارئ الليبي، قال إن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من إرجاع 90% من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.

ليبيا.. توجيه حكومي لضمان عودة الكهرباء إلى درنة خلال 72 ساعة

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وأضاف أن شركة الاتصالات أعلنت عن تمكنها من إعادة خدمات الاتصالات لأكثر من 60 قرية ومدينة كانت قد تضررت شبكة الاتصالات والإنترنت.

ليبيا درنة

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