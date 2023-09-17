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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتشاف المكسيك.. فاروق الباز يفجر مفاجأة غير متوقعة عن ظهور الكائنات الفضائية

كائنات فضائية
كائنات فضائية

كشف الدكتور فاروق الباز العالم المصري، حقيقة ما يتداول عن اكتشاف دولة المكسيك باقيا كائنات فضائية، مشيرا إلى أن المجموعة الشمسية ليست الوحيدة في الكون. 

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فاروق الباز يفجر مفاجأة عن برنامج الفضاء المصري


وأضاف فاروق الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن :"الشمس بتاعتنا ليست الوحيدة وهناك المزيد، ومش معقول يكون في الكون المئات الآلاف من الكواكب، ومافيش حد معانا، وهنبقي احنا الوحيدين في الكون يعني". 

 

الكائنات الفضائية 


وتابع الدكتور فاروق الباز العالم المصري، أن ليس هناك أي إثبات علمي على أننا نعلم أن هناك حياة للكائنات الآخر. 

فاروق الباز الكائنات الفضائية أخبار فاروق الباز ظهور كائنات فضائية المجموعة الشمسية

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