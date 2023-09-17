اكتشاف المكسيك.. فاروق الباز يفجر مفاجأة غير متوقعة عن ظهور الكائنات الفضائية

كشف الدكتور فاروق الباز العالم المصري، حقيقة ما يتداول عن اكتشاف دولة المكسيك باقيا كائنات فضائية، مشيرا إلى أن المجموعة الشمسية ليست الوحيدة في الكون.



وأضاف فاروق الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن :"الشمس بتاعتنا ليست الوحيدة وهناك المزيد، ومش معقول يكون في الكون المئات الآلاف من الكواكب، ومافيش حد معانا، وهنبقي احنا الوحيدين في الكون يعني".

الكائنات الفضائية



وتابع الدكتور فاروق الباز العالم المصري، أن ليس هناك أي إثبات علمي على أننا نعلم أن هناك حياة للكائنات الآخر.