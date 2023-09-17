عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

عبلةًكامل
عبلةًكامل

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة اصابه عبلة كامل بمرض خطير وحقيقه احتفالها بعيد ميلادها اليوم .

وقال أشرف زكي :" عبلةً كامل بخير وحالتها الصحية كويسة جدا ولا صحه للشائعات التي يتم تداولها ".

تابع ": غير صحيح ان عيد ميلادها اليوم ، عبلة كامل ولدت في الثامن من شهر ديسمبر وليس اليوم ".

 


عبلة كامل :


تظل الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية لن تتكرر فى عالم الفن ، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بادائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، لذلك كان يرونها شبيهة لهم وقريبة منهم، كما أنها على مدار سنوات طويلة من العطاء لم يثير الجدل أو تحدث مشكلة داخل أى عمل فني..

ومشوار عبلة كامل يجعلها بشكل دورى على منصات التتويج والتكريمات إلا أنها ترفض هذه التكريمات وهو ما أكد عليه عدد من نجوم الوسط الفنى ، حيث قال محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح والذى أقيم مؤخرا : عبلة كامل ممثلة قديرة وتستحق التكريم وهى مكرمة بالفعل فى قلوب محبيها وجمهورها ، لكنها ترفض الظهور والتكريم فهى من النجمات اللاتى يرفضن الظهور فى الإعلام والمناسبات وهذا الأمر من بدايتها تقريبا.

وأضاف محمد رياض : بشكل عام عبلة كامل تستحق التكريم فى أكثر من مناسبة وأنا أحبها على المستوى الإنساني لأنها من النجمات اللاتى اثرن في حياتي الفنية.

اشرف زكي عبلة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

تعرف على الموقع الوظيفي الجديد للنائب العام المنتهية ولايته

موضوعات متعلقة

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

ببدلة حمراء .. محمد رمضان يثير الجدل في حفل موريكس دور

ميريهان حسين: بتمنى أمثل مع أحمد عز وأحمد مكى ومنى زكى

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته

6 أكتوبر.. حفلان متتاليان لـ عمرو حسن بساقية الصاوى

نشرة الفن.. محمد فراج يتراجع عن مهاجمة الجمهور وحورية فرغلي نادمة بسبب الحجاب

الكومبارس برنسة عبد الغني: بتصل بالمكاتب عشان يشغلوني وعايشة مع ربنا

في عيد ميلادها.. سبب غياب عبلة كامل عن التمثيل والظهور الإعلامي

ترشيحاتنا

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي قريب من الشعب ويشعر به

المبعوث الأممي إلى ليبيا : ندعو لأهمية تكثيف وتنسيق جهود الإغاثة وضرورة الشفافية والمساءلة

يده ترتعش ويتحدث بصعوبة.. علامات تقدم السن تظهر على الفنان يوسف فوزي

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

تسبب الفشل الكلوي.. الصحة تكشف تفاصيل التحذير من هذه الأدوية

أحمد موسى: أعداء الوطن يحاولون تكرار سيناريو الفوضى ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

طريقة عمل الكبسة البريانى

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ