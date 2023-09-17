أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

خاص لصدى البلد

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة اصابه عبلة كامل بمرض خطير وحقيقه احتفالها بعيد ميلادها اليوم .

وقال أشرف زكي :" عبلةً كامل بخير وحالتها الصحية كويسة جدا ولا صحه للشائعات التي يتم تداولها ".

تابع ": غير صحيح ان عيد ميلادها اليوم ، عبلة كامل ولدت في الثامن من شهر ديسمبر وليس اليوم ".



عبلة كامل :



تظل الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية لن تتكرر فى عالم الفن ، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بادائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، لذلك كان يرونها شبيهة لهم وقريبة منهم، كما أنها على مدار سنوات طويلة من العطاء لم يثير الجدل أو تحدث مشكلة داخل أى عمل فني..

ومشوار عبلة كامل يجعلها بشكل دورى على منصات التتويج والتكريمات إلا أنها ترفض هذه التكريمات وهو ما أكد عليه عدد من نجوم الوسط الفنى ، حيث قال محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح والذى أقيم مؤخرا : عبلة كامل ممثلة قديرة وتستحق التكريم وهى مكرمة بالفعل فى قلوب محبيها وجمهورها ، لكنها ترفض الظهور والتكريم فهى من النجمات اللاتى يرفضن الظهور فى الإعلام والمناسبات وهذا الأمر من بدايتها تقريبا.

وأضاف محمد رياض : بشكل عام عبلة كامل تستحق التكريم فى أكثر من مناسبة وأنا أحبها على المستوى الإنساني لأنها من النجمات اللاتى اثرن في حياتي الفنية.