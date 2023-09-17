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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دراسة.. الذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم المدن أفضل من البشر وفي وقت قصير

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم المدن أفضل من البشر

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة Tsinghua “تسينغهوا” في الصين أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المخططين الحضريين على إجراء تصميمات أكثر كفاءة من البشر، وفي وقت قصير. 

 

وبحسب موقع ScienceAlert فإن الباحثين طوروا نظام ذكاء اصطناعي لمعالجة المهام الحسابية  للتخطيط الحضري، ووجدوا أنه ينتج خططًا حضرية تتفوق على التصاميم البشرية بحوالي 50 % على ثلاثة مقاييس: الوصول إلى الخدمات، والمساحات الخضراء، ومستويات حركة المرور.  

 

وبعد يومين من التدريب، واستخدام العديد من الشبكات العصبية، بحث نظام الذكاء الاصطناعي عن تخطيطات الطرق المثالية واستخدام الأراضي، بما يتناسب مع مفهوم المدينة التي تستغرق 15 دقيقة وسياسات واحتياجات التخطيط المحلي.  

 

ووجد الباحثون أن أتمتة بعض الخطوات في عملية التخطيط يمكن أن توفر قدرًا هائلاً من الوقت، حيث قام نموذج الذكاء الاصطناعي بحساب مهام معينة في ثوانٍ استغرق فيها المخططون البشريون وقتا وصل ما بين 50 إلى 100 دقيقة لإنجازها. 

 

ويقول الباحثون إن أتمتة المهام الأكثر استهلاكًا للوقت في التخطيط الحضري من شأنه أن يحرر المخططين للتركيز على المهام الأكثر تحديًا أو التي تتمحور حول الإنسان، مثل المشاركة العامة والجماليات.

 

وبدلاً من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر، يتصور العالم يو تشنج وزملائه الباحثين أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بهم يعمل "كمساعد" للمخططين الحضريين، الذين يمكنهم إنشاء تصميمات مفاهيمية يتم تحسينها بواسطة الخوارزميات، ومراجعتها وتعديلها وتقييمها من قبل خبراء بشريين. 

 

وقام الباحثون أيضًا باستطلاع رأي 100 من المصممين الحضريين، الذين لم يكونوا على علم بما إذا كانت الخطط التي طُلب منهم الاختيار من بينها قد تم إنشاؤها بواسطة مخططين بشريين أو الذكاء الاصطناعي، وفاز الذكاء الاصطناعي بعدد أكبر بكثير من الأصوات لبعض تصميماته المكانية، ولكن بالنسبة للخطط الأخرى، لم يكن هناك تفضيل واضح بين المشاركين في الاستطلاع. 

 

 

 

 

 

 

 


 

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