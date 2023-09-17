حياة كريمة: نسب الإنجاز في العديد من مشروعات شبين القناطر وصلت لـ100%

علقت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، على وصول نسب الإنجاز ببعض الخدمات والمشروعات في شبين القناطر بمحافظة القليوبية إلى 100%، قائلة إن مبادرة حياة كريمة جاءت لإنقاذ القرى الأشد فقرا، حيث بدأنا العمل على المرحلة الأولى منذ 2019.

وقالت “مروة فخري” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: نسب الإنجاز فاقت نسب الإنجاز الـ 90% والـ 100% في بعض المشروعات، مثل نقاط الشرطة ومياه الشرب، متابعة: وصلنا إلى 70% من إنجاز محطات المياه والسكك الحديدية.

وأضافت أن ما يحدث في القرى إنجاز حقيقي، يشعر به أهالي الريف والقرى، كما أن المبادرة تهتم ببناء الإنسان داخل القرية؛ للمحافظة على مكتسبات المبادرة.

وأوضحت أن المؤسسة تقدم مبادرات عديدة لبناء الإنسان، مثل مبادرة "أنت الحياة"؛ لمساعدة أكثر من 300 ألف مستفيد في قطاع التعليم، من خلال تطوير المعامل التكنولوجية بالمدارس، بالإضافة إلى مبادرة "التعليم حياة".

وأكملت: نقدم الدعم الغذائي للمواطنين بهذه القرى، وتتميز مبادرة حياة كريمة بوجود قاعدة كبيرة من المتطوعين على الأرض من أهل القرى، يقومون بنقل احتياجات الأهالي، وعدد المتطوعين وصل إلى 14 ألفا بشكل أساسي.

وشددت على أن هناك لجنة مختصة بتنظيم العمل والخطة داخل القرى، وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المشاركة.