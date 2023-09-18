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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية تدوم لـ 4 سنوات.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A2 Pro

أحدث هواتف أوبو
أحدث هواتف أوبو Oppo A2 Pro

قدمت شركة أوبو الصينية منذ أيام قليلة هاتفها المميز Oppo A2 Pro والذي يضم عددا من الميزات والإمكانات الكبيرة مع سعر يناسب الشباب والفئة المتوسطة، كما قدم بطارية مميزة للغاية تدوم لمدة 4 سنوات على الأقل بعد الشراء.

 

ووفقا لشركة أوبو فإن الاختبارات التي أجرتها الشركة كشفت استعادة البطارية 88% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن، وهو ما يجب أن يكون كافيًا للتعامل مع شحنة واحدة يوميًا لمدة أربع سنوات قبل أن تنخفض إلى أقل من 80%. 

 

وتتميز بطارية هاتف أوبو Oppo A2 Pro بسعتها الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة بشحن سلكي بقوة 67 وات، ومحرك خاص بصحة البطارية ورقاقة طاقة تراقب الشحن، وتمنع الحرارة الزائدة والشحن الزائد. 

 

وجاء هاتف أوبو Oppo A2 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة +FHD، مع تصنيف IP54، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A2 Pro  كاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A2 Pro بمعالج من نوع Dimensity 7050 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1. 

 

 

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