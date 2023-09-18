الجو ده محتاج شوية تلج حد جى الحضري عبر إنستجرام

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق فيديو جديد من وسط الثلج عبر حسابه بموقع إنستجرام.

و ظهر الحضري من داخل بانيو الثلج وعلق قائلاً: الجو ده محتاج شوية تلج حد جي .





واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.





وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، أنت من يصنع التاريخفثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير ياأسطورة- قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".