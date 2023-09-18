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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجو ده محتاج شوية تلج حد جى الحضري عبر إنستجرام

الحضري
الحضري

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق فيديو جديد من وسط الثلج  عبر حسابه بموقع إنستجرام.

 

و ظهر الحضري من داخل بانيو الثلج وعلق قائلاً: الجو ده محتاج شوية تلج حد جي .


 

واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.


 

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

 

وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، أنت من يصنع التاريخفثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

 

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير ياأسطورة- قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".

حارس مرمى منتخب مصر حسبنا الله ونعم الوكيل سوشيال ميديا منتخب مصر السابق الحضري

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