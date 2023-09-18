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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل Oppo للشباب

هاتف أوبو Oppo A77s
هاتف أوبو Oppo A77s

يشكل اختيار هاتف ذكي بسعر مناسب حيرة كبيرة لدى راغبي شراء الهواتف خاصة مع ارتفاع  الأسعار عالميا، ووصول بعض هواتف الفئة الرائدة في بعض الشركات لـ 55 ألف جنيه، إلا أن هناك بعض الشركات التي تصدر هواتف مميزة تجمع بين السعر المناسب والإمكانات الممتازة.

 

ويتميز هاتف Oppo A77s من شركة أوبو الصينية بمواصفات كبيرة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، وكاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل إضافة إلى السعر المنافس.  

وجاء هاتف أوبو Oppo A77s بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، تقدم دقة 720x1612 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودرجة السطوع 480 شمعة لكل متر مربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A77s كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش LED، وتقنية HDR مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A77s على بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 69 دقيقة. 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A77s بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 6 نانو، ووحدة رسوميات جرافيك Adreno 610 ، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 و8 جيجا بايت رام ، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A77s في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و 698 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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