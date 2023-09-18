اجتماع روسي صيني مهم بشأن مشاورات أمنية استراتيجية بين البلدين |تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأثنين، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي يزور روسيا للمشاركة في مشاورات أمنية استراتيجية بين بكين وموسكو.

وفي وقت سابق، قال مجلس الأمن الروسي، إن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كان محور اجتماع بين أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني سابقا وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانج يي "وزير الخارجية الصيني حاليا".

وأضاف مجلس الأمن الروسي في بيان له، أن "الجانبين ناقشا قضايا توثيق التعاون الروسي الصيني في الصيغتين الثنائية والمتعددة الأطراف ، فضلا عن توسيع التفاعل العملي بين روسيا والصين لصالح تعزيز أمن البلدين" ، لافتا إلى أن المسؤولين الأمنيين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.