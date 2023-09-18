وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم باستمرار الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي

التقي وزير الخارجية الصيني وانج يي، مع وزير خارجية مالطا إيان بورج، مؤكدا خلال الاجتماع أن التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي يفوق الخلافات.

وقال وزير الخارجية الصيني، إن يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الاستمرار في الحفاظ على "موقف منفتح" و"رفض الحمائية".

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن بكين تدعم باستمرار الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة بلومبرج عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقلل من اعتماده على الصين من الناحية الاقتصادية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة، بوليتيكو الأوروبية، أن فرنسا تضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتحرك نحو الصين.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا تريد من فون دير لاين، أن تعلن عن تحقيق جديد ضد صناع السيارات الكهربائية الصينيين في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم الأربعاء.