أمطار غزيرة ورياح.. السعودية تحذر من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

