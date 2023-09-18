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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخلوق الكريم .. يسرا تنعى الفنان أشرف مصيلحى

صدى البلد

نعت الفنانة يسرا الفنان أشرف مصيلحىوالذى رحل عن عالمنا مساء أمس . 

وكتبت يسرا عبر حسابها بتطبيق انستجرام :"البقاء لله والدوام لله صديقي الخلوق الكريم صاحب الخلق الطيب , أشرف مصيلحى فى ذمة الله , ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ". 

أعلنت أسرة الفنان الراحل  أشرف مصيلحي أن يوم الثلاثاء القادم موعدا لإقامة العزاء بمسجد المشير طنطاوي.

ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد ظهر اليوم الأثنين بمسجد المشير.
 

نعى نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي ، وفاة الفنان أشرف مصيلحي .

وجاء البيان كالتالى : تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة أشرف مصيلحي 

 توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وكانت زوجه الراحل قد كشفت تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته .

 أشرف مصيلحي: 

وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد :" هناك الكثير من أصدقائه في الوسط الفني  كانوا يدعمونه معنويا ، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لأننا مش محتاجين الحمد لله "٠

 وأما عن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التي يحتاج تركيبها ولذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله. ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة .

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تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

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