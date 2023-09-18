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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد إقامة عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

أعلنت أسرة الفنان الراحل  أشرف مصيلحي أن يوم الثلاثاء القادم موعدا لإقامة العزاء بمسجد المشير طنطاوي.

ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد ظهر اليوم الأثنين بمسجد المشير.

 

نعى نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي ، وفاة الفنان أشرف مصيلحي .

 

وجاء البيان كالتالى : تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

 

 

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي 

 

 توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وكانت زوجه الراحل قد كشفت تفاصيل الساعات الاخيرة في حياته .

 

 أشرف مصيلحي: 

 

وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد :" هناك الكثير من اصدقائه في الوسط الفني  كانوا يدعمونه معنويا ، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لاننا مش محتاجين الحمد لله "٠

 

 وأما عن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التى يحتاج تركيبها ولذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله. ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة .

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