مصرع شاب في حادث قطار بمركز ناصر شمال بني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث قطار بمزلقان الشناوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص في حادث قطار قرب مزلقان الشناوية بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وانتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المتوفي يدعى «محمد. أ .س»، 30 عاما، مقيم في مركز ناصر محافظة بني سويف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفي إلى ذويه لدفنها، فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه