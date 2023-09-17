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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة بني سويف الأهلية: لدينا كليات وبرامج تلبي احتياجات سوق العمل

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف الأهلية

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقدمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، لقاء مع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية.

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رئيس جامعة بني سويف الأهلية : تؤهل الخريجين حسب احتياجات سوق العمل

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رئيس جامعة بني سويف: برامج تعليمية بالجامعة الأهلية تلبي احتياجات سوق العمل

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية: "القرار الرئاسي للجامعة صدر بإنشاء 19 كلية، ولكن الذي يعمل حاليا 12 كلية بـ 19 برنامجا بينيا متميزا"، لافتا إلى أن "البرامج البينية متميزة وفريدة وتلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي".


وأضاف: "البرامج البينية في الجامعة تطبق رؤية مصر 2030، وتلبي احتياجات المجتمع المحيط.. جامعة بني سويف الأهلية تضم كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تضم أيضا كليات مثل الحاسبات والآداب".

 


وأوضح رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أنه يتم إنشاء الجامعات الأهلية حسب المجالات المنتشرة فى المحافظة التى تنشأ الجامعة بها.
 

جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الإعلامي يوسف الحسيني جامعة بنى سويف

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