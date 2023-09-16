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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة بني سويف الأهلية : تؤهل الخريجين حسب احتياجات سوق العمل

جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية

كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية أهمية وجود الجامعة في إقليم الصعيد، بمناسبة افتتاحها اليوم من قبل الرئيس السيسى.

لافتا أنها واحدة من 16 جامعة أهلية أنشئت على مستوى الجمهورية.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن الجامعات الأهلية هدايا من الرئيس عبد الفتاح للشعب المصرى، لافتا إلى أن بنى سويف تضم 4 فئات مختلفة من التعليم وهى الحكومى، الخاص، الأهلى، التعليم التكنولوجى.

وأكد منصور حسين، أن الجماعات الأهلية تعلم الطلاب برامج مهنية متميزة، التى تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، مؤكدا أن التعليم العالى يشهد طفرة كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أنه يتم إنشاء الجامعات الأهلية حسب المجالات المنتشرة فى المحافظة التى تنشئ الجامعة بها.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي:


أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

إحتياجات سوق العمل الاقتصاد البنك الزراعي المصري التعليم التكنولوجي التعليم العالي الهيئات الاقتصادية

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