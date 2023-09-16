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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس جامعة بني سويف: برامج تعليمية بالجامعة الأهلية تلبي احتياجات سوق العمل

صدى البلد

علق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على افتتاح  الرئيس السيسي لجامعة بني سويف الأهلية، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة بني سويف.

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وقال منصور حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رؤية الرئيس السيسي تستهدف افتتاح المزيد من الجامعات الأهلية في مختلف محافظات الجمهورية ".

وأضاف منصور حسن :" جامعة بني سويف الأهلية جامعة حكومية تعتمد على برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ".

وتابع منصور حسن :" لدينا برامج تعليمية في الإعلام الرقمي وعلم النفس الإكلينيكي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والكيمياء الحيوية ".

وأكمل منصور حسن: "نستهدف خريجين متواكبين مع متطلبات سوق العمل ويمتلكون مهارات تؤهلهم للعمل".

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