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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

‏معندناش حاجة اسمها مستحيل.. شوف حياة كريمة غيرت أهالي بني سويف إزاي

أطفال محافظة بني
أطفال محافظة بني سويف

قال تقرير بثته فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تم تنفيذ أكثر من 4000 مشروع على مدار 9 سنوات طوروا في صعيد مصر وقاموا بتعويض أهل الصعيد بعد الصبر خير.

‏وقال بعض المواطنين خلال التقرير ، إن التطوير الذي تم في محافظة بني سويف تم في العديد من المجالات ومحافظة بني سويف تغيرت 180 درجة وحدث تطور عمراني وصناعي وثقافي وأن أغلب شباب محافظة بني سويف كانوا يسافرون خارج المحافظة للعمل ولكن الآن أصبحت فرص العمل متاحة، وأن حياة كريمة أفضل مشروع قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏وأضاف التقرير ، أن حال محافظة بني سويف تبدل والمشروعات أصبحت في كل مكان والكل يعيش حياة كريمة الآن في محافظة بني سويف، وفي 5 أحياء سكنية يعيش آلاف من أهالي المحافظة في وحدات مناسبة لكل الأفراد يستمتعوا فيها بكل الخدمات بالإضافة إلى جامعة بني سويف الاهلية التي تضم برامج تعليمية جديدة ومختلفة.

محافظة بني سويف صعيد مصر حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة بني سويف الأهلية

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