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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«السيسي مننا واحنا معاه» و«بني سويف بتفرح» يتصدران تويتر.. والمصريون: الرئيس حاسس بالغلابة

السيسي
السيسي

تصدَّرت هاشتاجات #بني_سويف_بتفرح  #السيسي_مننا_واحنا_معاه موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم للمحافظة.

 

وجاءت التعليقات كالآتي..


‏الشعب المصري يؤكد علي حبه ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات لدعم المواطنين

عزيز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس حاسس بالغلابة

وأكد أحد المعلقين قائلاً: ‏من أحلى القرارات اللي الريس أخدها هي إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 وفعلا دا هيشجعهم يشتغلو أكتر وينتجوا أكتر بكتير
‎#السيسي_مننا_واحنا_معاه 
‎#شكرا_ياسيسي

شكرا ياريس ياقائد ياعظيم


وكان قد أصدر الرئيس السيسي قرارات مهمة  تسعد كل المصريين وهي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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