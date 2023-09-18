إصابة 7 سيدات ورجل في حادث مروري بطريق ديمو ببني سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدخل مدينة ناصر ناحية طريق ديمو بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، بطريق ديمو بمدخل مركز ناصر، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: إسراء إبراهيم محمد، 25 سنة، تقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، امال محمود عبد الله، 20 سنة، مصابة كدمات وسحجات، وزينة فراج محمد، 21 سنة، مصابة كسر بالساق الأيسر، وفاطمة عويس محمد، 53 سنة، مصابة سحجات بالوجه، وسمر صالح خميس، 24 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد سيد حسين، 30 سنة، مصاب كدمة بالصدر، ومروة محمود سيد، 25سنة، مصابة كسر بالساق الأيسر، وصباح سامى حسين 55 سنة، مصابة جروح وسحجات، وجميعهم يقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر.