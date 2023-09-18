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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن مدينة أريحا بعد إدراجها في قائمة التراث العالمي

مدينة أريحا
مدينة "أريحا"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن مدينة "أريحا" وذلك بمناسبة إدراج مدينة أريحا في قائمة التراث العالمي.

وقال التقرير: "زهرة مهمومة ألقت على السور يديها.. خطفوا من وجهها اللون ومن أكمامها العطر، وولى السارقون".

وأضاف التقرير: "هكذا وصفت إحدى القصائد المدينة التي تقول الروايات التاريخية والأثرية إنها من أقدم المدن على وجه الأرض، مدينة أريحا إحدى محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية الـ16، والتي تقع على طول المناطق الشرقية من الضفة الغربية".

وتابع: "تم إدراجها وموقعها تل السلطان على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في انتصار دولي استثنائي لفلسطين، وتتمثل الأهمية الاستثنائية لأريحا القديمة كونها من أقدم المدن المحصنة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى نحو 8 آلاف عام قبل الميلاد".

واستطرد: "كما أظهرت الاستكشافات الأثرية وجود بقايا 23 حضارة قديمة والعديد من الهيالك القديمة والماثلة إلى اليوم، وتعد أريحا أكثر المدن انخفاضا، حيث يبلغ مستواها 250 مترا تحت مستوى سطح البحر ولا تماثلها أي مدينة أخرى في العالم، أما موقع تل السلطان فيعد من أقدم المدن الزراعية المصورة في العالم، ويمثل أول بقعة للاستقرار والسكن في العالم".

وأوضح: "وبتسجيل أريحا وتل السلطان على قائمة التراث يصبح لدى فلسطين 5 مواقع مسجلة رسميا على القائمة".

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